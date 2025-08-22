V Rusku bude povinně na chytrých zařízeních instalován komunikátor MAX

Rusko bude vyžadovat, aby od 1. září byl povinně na všech chytrých zařízeních nainstalován komunikátor MAX. Ten je vytvořen státem kontrolovanou firmou VK (VKontakte). Jde patrně o snahu více kontrolovat dění na internetu stejně jako to dělá Čína s WeChat. Kromě MAX bude od 1. ledna také povinně instalována aplikace LIME HD TV se státní televizí zdarma.
V současnosti je v Rusku asi 97 milionů uživatelů WhatsApp (Meta) a 91 milionů uživatelů Telegram. Třetí v popularitě byl VK Messenger s 18 miliony, který právě bude nahrazen novou aplikací MAX. Rusko se v současnosti snaží omezovat telefonáty přes WhatsApp a Telegram, protože prý porušují platné zákony.
(zdroj: slashdot)