Root.cz  »  Instant messaging, chat  »  V Rusku bude povinně na chytrých zařízeních instalován komunikátor MAX

V Rusku bude povinně na chytrých zařízeních instalován komunikátor MAX

Jan Fikar
Dnes
4 nové názory

2017-05-rusko-vlajka-1600.jpg Autor: Redakce

Rusko bude vyžadovat, aby od 1. září byl povinně na všech chytrých zařízeních nainstalován komunikátor MAX. Ten je vytvořen státem kontrolovanou firmou VK (VKontakte). Jde patrně o snahu více kontrolovat dění na internetu stejně jako to dělá Čína s WeChat. Kromě MAX bude od 1. ledna také povinně instalována aplikace LIME HD TV se státní televizí zdarma.

V současnosti je v Rusku asi 97 milionů uživatelů WhatsApp (Meta) a 91 milionů uživatelů Telegram. Třetí v popularitě byl VK Messenger s 18 miliony, který právě bude nahrazen novou aplikací MAX. Rusko se v současnosti snaží omezovat telefonáty přes WhatsApp a Telegram, protože prý porušují platné zákony.

(zdroj: slashdot)

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

