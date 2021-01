BeagleV: první dostupný RISC-V s 8 GB RAM za 149 dolarů

Společnosti BeagleBoard.org a Seeed před dvěma dny oznámily BeagleV, první dostupné SBC založené na RISC-V s otevřeným designem a s Linuxem. Na desce najdete SoC StarFive JH7100, který má dvě jádra SiFive U74 RISC-V (zhruba srovnatelné s Cortex A-55) s taktem 1,5 GHz, Vision DSP pro počítačové vidění, NPU s výkonem 1 TOPS a NVLDA (Nvidia Deep Learning Accelerator). Deska má 4 USB 3 konektory, napájení přes USB-C 5 V 3A.

Dále tu je 2,4 GHz WiFi a Bluetooth, 1 Gb/s ethernet port, 40pinový konektor, HDMI 1.4 s podporou Full HD (i když video dekodér by měl zvládat 4k) a slot na microSD kartu. První kusy budou zřejmě bez podpory 3D GPU, ta by se měla objevit v září. Zajímavá je cena, která je 149 dolarů za verzi s 8 GB RAM. Později se objeví také verze s 4 GB RAM za 119 dolarů. Zatím je možné předobjednat omezené množství desek s 8 GB, které by se měly dodávat v dubnu.

(zdroj: linuxgizmos)