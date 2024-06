Beta verze Blenderu 4.2 LTS vylepšuje nejen GPU akceleraci

Autor: Blender Foundation

Příští vydání Blenderu 4.2 přechází s vydáním beta verze do fáze feature freeze a už se jen bude ladit kvalita kódu. Můžeme se tak podívat na novinky, které opět stojí za to. Nově běží s GPU akcelerací compositing pro fine rendery (výsledek by měl být prakticky stejný pro CPU i GPU cestu). Render compositor je přepsán, jeho běh je nyní až několikanásobně rychlejší. Rychleji probíhají i undo operace.

Pro Intel GPU je k dispozici GPU renderování v rámci enginu Cycles s podporou host memory fallback. Na AMD zase jak na Linuxu, tak na Windows běží GPU akcelerace Open Image Denoise. Obecně kvalitnější výstupy dává renderování vlasů. Pro velké povrchy je Sample UV Surface zhruba 10× až 20× rychlejší.

Textový editor v Blenderu podporuje zvýrazňování syntaxe GLSL a renderovací kód dostal podporu pro Khronos PBR Neutral view transform. Další podrobnosti jsou k dispozici v přehledu na webu projektu. Čistě pro zajímavost se sluší doplnit, že Blender nyní vyžaduje minimálně SSE 4.2, tedy nepoběží na ničem starším než AMD Bulldozer (rok 2011) či Intel Nehalem (rok 2008).