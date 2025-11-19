Root.cz  »  Grafika  »  Blender 5.0 vylepšuje podporu Vulkanu a nabízí HDR na Waylandu

Blender 5.0 vylepšuje podporu Vulkanu a nabízí HDR na Waylandu

Všechny fotografie

Vývojáři uvolnili Blender 5.0, který přináší řadu vylepšení v oblasti animace, podporu HDR a širokého barevného gamutu v Linuxu při použití Vulkanu a Waylandu. K dispozici je balíček funkcí pro realistické lidké kostry, bylo přepracováno kreslení křivek, zrušena podpora LZO a LZMA ve prospěch Zstd pro bodové cache.

Nová verze také zavádí pracovní barevný prostor pro soubory Blend, nový pohled AgX HDR, nový kompoziční uzel Convert to Display, nové zobrazení Rec.2100-PQ a Rec.2100-HLG, které lze použít pro barevné korekce při exportu HDR videa, a nové pohledy ACES 1.3 a 2.0 jako alternativu k AgX a Filmic.

Přibyla různá vylepšení zpracování formátů souborů, vylepšená byla podpora Vulkanu a mnoho dalšího. AMD HIP-RT je nyní také považováno za stabilní, ale nebude ve výchozím nastavení povolen až do Blenderu 5.1, který vyjde příští rok.

Blender je open-source 3D grafický software pro tvorbu modelů, animací, simulací, renderování a postprodukce. Nabízí kompletní sadu nástrojů — modelování, sochařství, texturování, rigging a klíčování animací a vestavěné renderery.

