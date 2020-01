Jan Fikar

Bruce Perens odešel kvůli nové licenci z Open Source Initiative (OSI), kterou založil spolu s Ericem S. Raymondem v roce 1998. Důvodem je prosazování nové licence Cryptographic Autonomy License (CAL), za kterou stojí právník Van Lindberg z právní firmy Dykema.

CAL by se mohla používat pro webový decentralizovaný P2P software, jako protiklad k současnému centralizovanému cloud modelu. Podle Perense je CAL nepotřebná a složitá, OSI by si měla vystačit s trojicí licencí AGPLv3, the LGPLv3 a Apache v2.

(zdroj: slashdot)