 »   »  Bývalý zaměstnanec TSMC obviněn z pašování 16nm a 10nm technologií do Číny

David Ježek

TSMC je aktuálně nejspíš vlastníkem nejpokročilejších výrobních technologií (7 nm) a v dobách 16nm a 10nm generací to bylo/je podobné. O to více zamrzí, že jeden její bývalý zaměstnanec přešel do čínské firmy Shanghai Huali Microelectronics a podle všeho s hromadou informací obsahujících intelektuální vlastnictví TSMC na výše uvedené FinFET procesy. Zaměstnanec známý pouze jako Chou byl zadržen tchaj-wanskou policií ještě předtím, než do Číny definitivně odcestoval. Zatím není jasné, zdali, případně jak velké množství informací se do čínské firmy případně dostalo. Vývoj generačně nového výrobního procesu dnes stojí obvykle miliardy dolarů.