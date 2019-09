 »   »  CentOS 8 je plánován na 24. září

Vývojáři projektu CentOS oznámili, že osmá verze jejich operačního systému vyjde 24. září. Distribuce vycházející z komerčního Red Hat Enterprise Linuxu (RHEL) letos oslavila 15. narozeniny a připravuje se na další vydání, které vznikne ze zdrojových balíčků RHEL 8 vydaného v květnu letošního roku. O novinkách jsme psali v samostatném článku.

The next version of #CentOS is being released September 24 and will be announced in all the usual places.