 »   »  Česká a slovenská komunita správců sítí se sejde na konferenci CSNOG

Petr Krčmář

Významné české a slovenské organizace věnující se internetovým sítím připravují první ročník komunitního setkání s názvem CSNOG (Czech and Slovak Network Operators Group), které se uskuteční 11. a 12. června 2018 v Brně. Cílem této dvoudenní akce je především umožnit vzájemnou výměnu zkušeností, diskuzi nad aktuálními tématy a sdílení řešení vedoucích k rozvoji internetových sítí v České a Slovenské republice. Na dnes zveřejněných webových stránkách najdou zájemci především výzvu Call For Abstracts (platí do 20. dubna). Hlavními pořadateli prvního ročníku jsou sdružení CZ.NIC, správce české národní domény, a NIX.CZ, neutrální propojovací uzel pro Českou republiku a Slovensko.

Setkání NOG mají z pravidla komunitní charakter, čímž se významně liší od jiných běžně pořádaných konferencí. Často se říká, že akce NOG jsou pro síťové operátory. Jimi ale nejsou jen poskytovatelé připojení k Internetu, ale také provozovatelé CDN, hostingové společnosti, správci a registrátoři doménových jmen, vývojáři operačních systémů a mnoho dalších. Věřím, že se na CSNOGu budeme věnovat také regulacím telekomunikací, globálním sítím, novým technologiím, internetovému propojování na úrovni propojovacích uzlů a samozřejmě bezpečnosti, řekl Sergey Myasoedov, programový vedoucí československého CSNOGu.

Zakládajícími členy CSNOGu jsou nezisková sdružení CZ.NIC a NIX.CZ. Slovenskou republiku v tuto chvíli v organizačním výboru zastupují společnosti skHosting.eu a VNET. Protože se jedná o akci komunitní, je žádoucí, aby se do ní přidaly i další subjekty z obou zemí. Organizátoři proto vyzývají širokou odbornou veřejnost, aby se v případě zájmu do této akce zapojila. Kontaktní údaje, přes které je možné se hlásit, jsou k dispozici na webových stránkách www.csnog.eu.