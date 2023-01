Český routovací software BIRD používá 64 % světových IXP

Téměř dvě třetiny internetových propojovacích uzlů z celého světa využívalo v roce 2014 český software BIRD. Vyplývá to ze zprávy mezinárodní organizace EURO-IX, která sdružuje největší IXP. Software BIRD je jedním z hlavních projektů výzkumného a vývojového oddělení sdružení CZ.NIC.





„Software BIRD využívají jako route server například tři největší peeringová centra v Evropě – frankfurtský DE-CIX, londýnský LINX nebo amsterodamský AMS-IX. Samozřejmostí je jeho nasazení v českém peeringovém uzlu NIX.CZ, který patří také do evropské špičky. Mimo starý kontinent jsou to například jihoafrický NAP Africa, Point of Nigeria nebo japonský JPNAP. A jen pro zajímavost, BIRD využívá také služba Netflix ve svých Open Connect Appliancies,“ říká Ondřej Filip, výkonný ředitel sdružení CZ.NIC. Více v tiskové zprávě.