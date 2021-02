CETIN loni připojil 30 tisíc uživatelů optikou, průměrná rychlost přípojky je 105 Mbit/s

V průběhu uplynulého roku firma naplno rozjela systém výstavby optických přípojek a prakticky dokončila plošnou modernizaci a zrychlení původní metalické sítě. Obojí vedlo k dalšímu navýšení průměrné dostupné rychlosti v přístupové síti CETIN, která se oproti roku 2019 zvedla o 25 % na stávajících 105 Mb/s.

Na 84 procentech našich přípojek dnes prostřednictvím 21 obchodních partnerů nabízíme rychlost 50 Mb/s a vyšší, uvádí k nejnovějším číslům generální ředitel společnosti CETIN Martin Škop a doplňuje: Další růst v oblasti pevného připojení a zejména rozšiřování optické sítě je teď pro CETIN prioritou.

Zatímco v loňském roce uvedl CETIN do provozu 30 tisíc optických přípojek, pro letošní rok je v plánu trojnásobek a konec roku 2021 chce firma uzavřít na celkovém počtu 150 tisíc gigabitových přípojek napříč Českou republikou. Projekt výstavby optiky bude pro CETIN klíčový i v následujících letech, aby firma splnila cíl, který si stanovila, a to postavit do roku 2027 jeden milion optických přípojek FTTH/FTTB.

Podívejte se, jak CETIN zafukuje optické vlákno do DSLAMu: