Chrome na Androidu otevírá webům možnost přístupu k senzorům telefonu

Ve výchozím nastavení prohlížeče Chrome je aktivována možnost přístupu k senzorům pro jakýkoliv web. Tato funkce umožňuje jakémukoliv webu získávat informace o . Servery tak mají možnost zjistit polohu uživatele a například mu podle ní nabízet cílenou reklamu.

Deaktivovat tuto službu navíc není úplně jednoduché a je třeba to udělat pro každý navštěvovaný web zvlášť. Pokud chcete výchozí nastavení změnit, postupujte následujícími kroky:

Dear #Android users,

Chrome shares your motion sensor with all the websites you visit by default.

This video shows how you can disable it. Please do it now.

You can learn more about this here:https://t.co/zMbPpuX3VH#CyberSecurity #Privacy pic.twitter.com/riWNQUfxKB