Chromebook je možné použít jako autentikátor pro WebAuthn

Autor: Google

WebAuthn je nejnovější standard pro přihlašování do aplikací pomocí kryptografie veřejného klíče. Pro přihlášení je možné použít různá zařízení od hardwarových tokenů přes mobilní telefon s Androidem až po službu Windows Hello. Nyní se do této skupiny přidávají také Chromebooky, ve kterých stačí pro přihlášení k webu použít PIN nebo otisk prstu (pokud má počítač čtečku).

Pro přihlašování ke službám podporujícím WebAuthn tedy už nemusíte zadávat heslo, ale použijete přihlášení pomocí privátního klíče uloženého přímo v zařízení. Takto se můžete hlásit například do služeb Google, mojeID, Dropbox, GitHub, Okta, Twitter či Microsoft.

Pokud navíc používáte dvoufaktorové přihlašování, nemusíte hledat klíče s tokenem, ale jako autentikátor použijete přímo Chromebook. Funkce přichází v ChromeOS 88, který se v těchto dnech distribuuje k uživatelům.