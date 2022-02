Chyba ve snapu umožňuje eskalaci práv

Autor: Depositphotos

Pracovníci Qualys včera zveřejnili detaily několika chyb v snapd od Canonicalu. Chyby jsou přezdívány Oh Snap! More Lemmings zřejmě v narážce na hru z roku 1991 Oh No! More Lemmings.

Chyba CVE-2021–44731 a CVE-2021–44730 umožňuje běžnému lokálnímu uživateli získat práva roota. Postupně bylo objeveno několik dalších souvisejících chyb s menší závažností. Chyby ve snapd by měly být opraveny v již lednu letošního roku. Více informací o všech zranitelnostech najdete v detailní zprávě Qualys.

(zdroj: securityaffairs)