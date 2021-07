Čína plánuje přejít výlučně na IPv6 v roce 2030

Autor: Pixabay

Čína má velké plány přejít výlučně na protokol IPv6 již v roce 2030. Do konce roku 2023 domácí routery a jiná zařízení musí podporovat IPv6 ve výchozím stavu, 30 % národního provozu by mělo být přes IPv6 a IPv6 by mělo používat 700 milionů uživatelů a k tomu 200 milionů IoT. Nové sítě nebudou moci od konce roku 2023 používat IPv4.

K konci roku 2025 by mělo být uživatelů IPv6 800 milionů a 400 milionů IoT, přes IPv6 by mělo jít 70 % národního provozu. Všechny vládní weby budou používat IPv6 a 95 % komerčních webových a mobilních služeb bude muset používat IPv6. Ke konci roku 2030 by pak Čína měla používat pouze IPv6.

(zdroj: theregister)