Cloudflare používá lávové lampy ke generování náhodných čísel

Společnost Cloudflare nabízí ochranu před DDoS pomocí rozsáhlé sítě reverzních proxy serverů a DNS serverů. Umožňuje také používat velmi silné šifrování ve všech směrech své komunikace, což vyžaduje hodně náhodně generovaných čísel. Firma se ale nespoléhá na tradiční softwarové implementace, ale používá lávové lampy. Přesně takové, jaké mívají děti ve svých pokojích.
Ve své centrále jich má nainstalováno celkem 100 a zaznamenává jejich náhodné pochody kamerou, jejíž výstup pak mění v proud náhodných hodnot. Ty jsou pak používány zejména při generování šifrovacích klíčů s pomocí linuxového random generátoru.
Není to jediný zdroj entropie, firma používá také další včetně chaotického kyvadla a radioizotopového generátoru. Lávové lampy můžete vidět na následujícím videu: