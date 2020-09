CZ.NIC spouští projekt napojení služby mojeID na NIA

Bodové hodnocení řidiče, osobní list důchodového pojištění, e-recepty nebo potvrzení o studiu. K těmto a dalším elektronickým službám státu budou nyní moci přistupovat statisíce registrovaných uživatelů služby mojeID, kteří si ke svému účtu připojí bezpečnostní klíč a projdou procesem plného ověření totožnosti. Sdružení CZ.NIC, správce české národní domény a provozovatel mojeID, totiž dnes oznámil spuštění projektu, který umožní propojení této služby s Národním bodem pro identifikaci a autentizaci (NIA). Sdružení CZ.NIC provozuje mojeID od roku 2010 a za 10 let jejího fungování eviduje téměř 700 tisíc účtů.

Od dnešního dne je napojení naší služby mojeID na systém NIA plně funkční a připravené pro všechny, kteří jej budou chtít využít. V uplynulých týdnech jsme vše důkladně testovali v rámci pilotního provozu, během něhož se k NIA úspěšně připojilo několik desítek pravidelných uživatelů. Nyní spouštíme kampaň, během které budeme rozdávat bezpečnostní klíče vybraným uživatelům. Kampaň bude nejprve jen pro zvané, později ji otevřeme i pro širší okruh uživatelů mojeID. Současně hledáme způsob, jak zajistit snadnou dostupnost bezpečnostních klíčů také po skončení kampaně v maloobchodním prodeji, říká Ondřej Filip, výkonný ředitel sdružení CZ.NIC.

V poslední době se mluví o službě BankID, která by měla fungovat na podobném principu jako mojeID. V této souvislosti bych rád dodal, že jsme samozřejmě otevřeni širší spolupráci, a to i se subjekty z finančního sektoru. MojeID provozuje naše sdružení již deset let a za tu dobu se stalo prověřenou a flexibilní platformou, kterou je možné využít jak pro komunikaci s veřejnou správou, tak v běžných online službách vyžadujících přesnou identifikaci, dodává Ondřej Filip.

Inovativní prvek, se kterým služba mojeID přichází, je použití bezpečnostních klíčů podle standardů FIDO Alliance. Tyto klíče, oproti technologiím čipových karet, nevyžadují žádnou čtečku – fyzický klíč je možné připojit přes USB konektor nebo s využitím bezdrátových technologií NFC a Bluetooth. Navíc moderní operační systémy nabízejí využití systémového klíče přímo svázaného s účtem uživatele v jeho počítači. To se týká například Windows 10 s funkcí Hello nebo Androidu (od verze 7). Uživatelé těchto systému si tak nemusí žádné bezpečnostní klíče pořizovat a bez nutnosti instalace dalších aplikací do svých systému mohou okamžitě začít komfortně používat služby veřejné správy.

(Zdroj: Tisková zpráva)