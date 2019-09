 »   »  Metro je pokryto mobilním signálem od stanice Muzeum po Nádraží Holešovice, další stanice přibudou na jaře

Petr Krčmář

Vysokorychlostní mobilní síť LTE mohou v testovacím provozu od dnešního dne nově využívat také cestující na trase C pražského metra v úseku Muzeum – Nádraží Holešovice. V následujících týdnech budou operátoři technologii ještě odlaďovat podle aktuálního provozu. Zákazníci tak mohou využívat mobilní služby poslední generace celkem v 16 stanicích a přilehlých tunelech na trasách A a C pražského metra.

Mobilní operátoři ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy, Dopravním podnikem hl. m. Prahy (DPP) a společností CETIN intenzivně pracují na dalším pokrývání pražského metra vysokorychlostní sítí LTE. Do konce března příštího roku se síť rozšíří do dalších 16 stanic a přilehlých tunelů na trasách A a B.

Podívejte se, jak probíhá pokrývání tunelů metra:

Všechny zainteresované subjekty dělají maximum pro to, aby se kompletní pokrytí metra sítí LTE podařilo dokončit již na konci roku 2021, píše se v tiskové zprávě. DPP současně koordinuje ve spolupráci s mobilními operátory přípravu projektu nové trasy D tak, aby pokrývání nových úseků metra signálem 4G bylo již organickou součástí výstavby.

Polovina stanic již do konce března 2020

V současnosti mohou cestující využívat mobilní služby ve standardu 4G již v 16 stanicích a přilehlých tunelech v úsecích Bořislavka – Nemocnice Motol (4 stanice) na trase A, na trase C v úseku Muzeum – Roztyly (8 stanic), a ode dneška také v úseku Muzeum – Nádraží Holešovice (4 stanice).

V současné době konsorcium provozovatelů mobilních sítí ve spolupráci s DPP pokračuje v pokrývání dalších stanic a přilehlých tunelů metra v centru města. Do konce března 2020 se signálu ve standardu 4G dočkají cestující také v dalších 16 stanicích na frekventovaných úsecích v centru Prahy: v 6 stanicích na trase A mezi Muzeem a Dejvickou a v 10 na trase B mezi Smíchovským nádražím a Palmovkou. Do konce prvního čtvrtletí příštího roku se tak standard 4G rozšíří do celkem 20 stanic metra. Cestující tak budou moci již záhy využívat vysokorychlostní síť LTE v celkem 32 stanicích metra a přilehlých tunelech, což je více než polovina celého rozsahu pražské podzemní dráhy.

Všechny snad do konce roku 2021

K pokrytí sítí LTE v celém rozsahu metra tak zůstane dovybavit nejmodernějšími zařízeními ještě 29 stanic a přilehlých tunelů. Původní plán počítá s pokrytím signálu ve standardu 4G ve všech úsecích nejpozději do konce roku 2022. Budou-li práce pokračovat stejným tempem jako doposud, je pravděpodobné, že cestující budou moci využívat signál 4G ve všech úsecích metra již na sklonku roku 2021.

„V metru máme tři hlavní priority: novou trasu D, revitalizace a bezbariérovost stanic a v neposlední řadě pokrytí všech úseků metra vysokorychlostní mobilní sítí LTE. Zapadá to do strategie DPP i Magistrátu hl. města Prahy, aby se MHD stala silným konkurentem dopravy individuální. Bez spektra základních služeb, ke kterým signál rychlé mobilní sítě jednoznačně patří, a které jsou standardem v podzemních drahách metropolí nejen na západ, ale bohužel už také na východ od našich hranic, bude významná část občanů stále preferovat automobilovou dopravu,“ říká Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a dodává: „Žijeme v on-line době, signál v pražském metru měl být už dlouho samozřejmostí, v této oblasti Praha bohužel o několik let zaspala. Jsem proto rád, že se v současnosti daří urychlovat instalační práce a alespoň po úsecích zlepšovat cestujícím komfort a umožnit jim vyřídit si běžné on-line povinnosti i během jízdy. Pevně věřím, že stejným tempem budou operátoři postupovat i v dalších měsících, aby celé metro bylo pokryto LTE sítí již do konce roku 2021. Z naší strany pro to uděláme maximum.“

(Zdroj: Tisková zpráva T-Mobile Czech Republic)