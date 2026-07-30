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Debian pokračuje v diskusi o přístupu k AI, na stole je návrh s pěti variantami

Petr Krčmář
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Vývojáři Debianu začali před několika dny projednávat obsah obecného usnesení týkajícího se využívání velkých jazykových modelů (LLM) v rámci projektu Debian. V současné době zvažují pět různých variant toho, jak by bylo možné povolit či zakázat využívání umělé inteligence v prostředí Debianu.

  • Návrh A: „Cílem tohoto návrhu je výslovně zakázat jakékoli příspěvky do Debianu, které byly napsány s využitím nebo za pomoci velkých jazykových modelů (LLM) či jiných generativních nástrojů umělé inteligence.“
  • Návrh B: „Povolit příspěvky vytvořené s pomocí umělé inteligence“
  • Návrh C: „Odmítnout LLM (generativní „AI“), kde je to v praxi možné“
  • Návrh D: „Přijímat příspěvky vytvořené s pomocí umělé inteligence pro práci specifickou pro Debian“
  • Návrh E: „Odpovědné používání generativní umělé inteligence“

Návrh C, který doporučuje odmítat LLM „v rámci možností“, v podstatě vyzývá i další komunity svobodného softwaru a open source, aby LLM odmítaly, přičemž však uznává, že ne všichni této výzvě vyhoví.

Návrh D se týká povolení používání AI na webových stránkách Debianu, v balíčcích, zdrojích a dalších materiálech specifických pro Debian. Poslední návrh E se staví k otázce nejopatrněji a snaží se využití LLM ani nezakazovat, ani jednoduše obecně nepovolovat. Místo toho by Debian dále stavěl na zodpovědnosti na jednotlivcích. Detailní rozbor a vysvětlení jednotlivých variant je možné najít na wiki Debianu.

(Zdroj: Phoronix)

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Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

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