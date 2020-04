 »   »  Desed: nástroj pro debugování skriptů v sedu

SoptikHa2

Jak informoval server Hackaday, na GitHubu se objevil program s názvem Desed. Tento projekt slibuje snadné debugování skriptů v sedu pomocí TUI, kde zobrazuje podrobnosti o tom, co se vlastně uvnitř sedu děje.

Sed, stream editor for filtering and transforming text, je nástroj předinstalovaný na většině unixových systémů. Běžně se používá na nahrazování a filtrování textu pomocí regulérních výrazů, ale pod kapotou skrývá kromě pokročilých funkcí pro práci s textem i turingovsky úplný programovací jazyk. Kvůli jeho kryptické syntaxi ale nebývá snadné napsat funkční skript v sedu delší než několik řádků. A to si tento projekt klade za cíl vyřešit.

Autor popisuje několik zajímavých funkcí, mezi které patří:

Vypisování hodnot obou proměnných v sedu

Náhled regexových substitucí a jejich výsledků

Možnost krokovat sedový skript – a to jak dopředu tak i dozadu

Nastavování breakpointů

Hot reload, pomocí kterého můžete sledovat jak se mění stav skriptu když editujete zdrojový kód

Jméno programu je palindrom

Program je psaný v Rustu a vnitřně používá GNU verzi sedu. Tento sed totiž nabízí užitečné debugovací rozhraní, které je použito k získání informací o vnitřním stavu. Toto rozhraní poskytuje právě tolik informací, aby bylo možné na jejich základě postavit debugger.

Jediná věc, která v rozhraní chybí, je číslo řádku, který se právě spouští. Kvůli tomu je uvnitř Desedu skrytá i částečná implementace sedu, která pracuje v symbióze se skutečným sedem, aby bylo možné uživateli předat co nejvíc informací o skriptu, který je debugován.