DevConf.cz 2022 hledá prednášející

DevConf.cz hledá přednášející pro čtrnáctý ročník konference, která se uskuteční 28.-29. ledna 2022. Vítáme začínající (nabízíme koučování a další pomoc těm, kteří nemají žádné, nebo jen malé zkušenosti s prezentováním na veřejnosti) i pokročilé řečníky, kteří se nebojí podělit o své znalosti a technické výsledky.

V roce 2022 bude totiž konference poprvé v hybridním formátu: tedy fyzicky na FIT VUT a zároveň v online prostředí. Díky tomu si mohou přednášející sami zvolit formát své přednášky a prezentovat prakticky odkudkoliv. Kromě nového formátu nabídne DevConf také novou podobu tématických okruhů, které se více zaměří na aktuální trendy v IT průmyslu. Pokud chcete přispět do programu svou vlastní přednáškou nebo workshopem, čas na přihlášení máte do 24. října prostřednictvím online formuláře. Nevíte s čím se přihlásit? Nechte se inspirovat loňským programem a nahrávkami.

DevConf.cz začal jako interní konference společnosti Red Hat za účelem sdílení zkušeností a osvědčených postupů mezi kolegy, avšak po několika interních ročnících si redhaťáci uvědomili, že všechny tyto diskuse mohou být otevřené veřejnosti a prospěšné pro open source komunitu. DevConf.cz se tedy stal každoroční bezplatnou komunitní konferenci pro vývojáře, administrátory, inženýry DevOps, testery, autory dokumentace a další přispěvatele do open source technologií. Konference probíhá v angličtině a v roce 2022 bude poprvé v hybridním formátu: tedy fyzicky na univerzitě, ale i v online prostředí.