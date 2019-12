 »   »  Dita Přikrylová (Czechitas): letos jsme proškolili už 10 tisíc žen a dětí, jako první je učíme Python

Redakce

Nezisková organizace Czechitas, která pomáhá vstoupit do světa IT hlavně ženám a dětem, hlásí, že letos už proškolila na deset tisíc lidí. Zakladatelka Czechitas Dita Přikrylová to řekla v rozhovoru pro portál Lupa.cz.

Když spočítám všechny absolventky a absolventy našich workshopů, kurzů a rekvalifikačních akademií, tak se to blíží k šesti tisícům. Pak je ale řada dalších, kteří navštěvují naše pracovní veletrhy, hackatony nebo onlinové kurzy, upřesňuje čísla proškolených v letošních roce Přikrylová A když to sečtu, tak na konci roku budeme na deseti tisících, dodává.

První programovací jazyk, který se účastníci kurzů začnou učit, je podle Přikrylové v současnosti Python. Postupně přidávají ale i další dovednosti, školení jsou zaměřená kromě programování i na kódování nebo bezpečnost.

Organizace v září otevřela v Brně svůj Czechitas House. Přikrylová v rozhovoru mluví i nejen o něm, ale i o dalších novinkách a plánech na příští roky.

