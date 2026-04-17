Dokumentární film Clojure: The Documentary je ke zhlédnutí na YouTube

Petr Krčmář
Dnes
Clojure The Documentary Autor: Clojure

Na YouTube je možné shlédnout dokumentární film o programovacím jazyce Clojure. Vypráví o tom, jak osobní projekt jednoho programátora změnil náš pohled na software. Vloni byl takto vydán dokument o jazyce Python

Od dvouletého volna a jedné tvrdohlavé myšlenky až po to, jak se stal základem technické infrastruktury jedné z největších fintechových společností na světě – to je příběh jazyka Clojure.

hodinovém dokumentu vystupují Rich Hickey, Alex Miller, Stuart Halloway a mnoho dalších. Film mapuje netradiční počátky jazyka Clojure, jeho komunitu založenou na společných hodnotách a tichý, ale zásadní vliv tohoto jazyka na to, jak dnes uvažujeme o softwaru.

(Upozornil Adam Kalisz.)

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

