Dokumentární film Python: The Documentary je ke zhlédnutí na YouTube

Účastníci konference EuroPython, která se v červenci konala v Praze, měli možnost zhlédnout ukázku z filmu Python: The Documentary během úvodní panelové diskuze. Celý film, který vytvořila společnost CultRepo, je nyní k dispozici ke zhlédnutí na YouTube.
Jde o příběh jednoho z nejoblíbenějších programovacích jazyků na světě: Python. To, co začalo jako vedlejší projekt v Amsterdamu v 90. letech, se stalo softwarem pohánějícím umělou inteligenci, datovou vědu a některé z největších společností na světě. Budoucnost Pythonu však nebyla jistá; v jednu chvíli téměř zmizel.
Tento devadesátiminutový dokument představuje Guida van Rossuma, Travise Oliphanta, Barryho Warsawa a mnoho dalších, kteří vyprávějí příběh o vzestupu jazyka Python, jeho vývoji pod vlivem komunity, konfliktech, které ho téměř rozdělily, a vlivu tohoto jazyka téměř na všechno.