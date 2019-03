Jan Fikar

Jednoduchá VPN WireGuard se zatím nedostala do jádra 5.1, nyní se snaží dostat do 5.2. Hlavní vývojář WireGuardu Jason Donenfeld poslal již devátou verzi do LKML.

WireGuard se snaží dostat do jádra již od minulého roku. Problémem většinou byla kryptografická knihovna Zinc. Uvidíme, jestli se nakonec WireGuard do jádra 5.2 dostane.

(zdroj: phoronix)