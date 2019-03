 »   »  Evropský parlament rozhodne o konci posouvání času, návrh počítá s koncem už v roce 2020

Petr Krčmář

Evropská komise a Evropský parlament jsou připraveny rozhodnout o konci posouvání času. Úprava získala požehnání od komise pro cestovní ruch, zákonodárci budou hlasovat pravděpodobně v průběhu března. Poté bude na jednotlivých státech, aby dohodu o úpravě času ratifikovaly.

Změna je reakcí na loňskou anketu, ve které 80 procent dotazovaných Evropanů vyjádřilo své přání zastavit dnes již zbytečné střídání času. Není ovšem jasné, u jakého času by měly státy nakonec zůstat, většina si přeje posun o jednu hodinu (tedy současný letní čas), Češi preferují jako jedni z mála čas standardní.

Jednotlivé státy se neshodují také v tom, kdy by mělo dojít k zastavení střídání. Část osmadvacítky preferuje velmi rychlý konec, některé státy se snaží přechodné období co nejvíce natáhnout. Nakonec je na stole kompromisní návrh, který počítá s podzimem 2020. Tehdy by se měly minimálně v části států ručičky posunout naposledy.

Během příštího roku by tak státy měly určit hranice nových pásem a rozhodnout se, kdy se střídáním skončí a jaký čas u nich zůstane. Některé státy, včetně Británie, Řecka a Portugalska, by rády zůstaly u starého střídání. Naopak Kypr, Nizozemsko, Dánsko nebo Francie nemají ještě ve vlastním čase jasno. Ostatní státy chtějí jednoznačně se střídáním skončit, zbývá ovšem rozhodnout, jak přesně to udělají.