 »   »  Facebook se připojil do pražského uzlu NIX.CZ

Petr Krčmář

Dnes se do peeringového uzlu NIX.CZ připojila síť Facebook (AS 32934). Podle databáze PeeringDB je síť do Prahy připojena 2× 100GE. Jednání trvala dlouho, ale protože se podařilo Facebook připojit v Bratislavě, doufali jsme, že se to podaří i v Praze, říká Adam Golecký, ředitel sdružení NIX.CZ.

Jednání o připojení Facebooku do pražského neutrálního peeringového uzlu probíhalo několik let, v roce 2016 ho v rozhovoru zmínil tehdejší ředitel NIX.CZ. V dubnu letošního roku se Facebook připojil do slovenského NIX.SK a Jiří Lešek na konferenci OpenCamp uvedl, že je prioritou mít ho dostupný i přes peeringový uzel v Praze. Je samozřejmě našim cílem, aby se Facebook co nejdříve připojil i do Prahy.

Facebook zatím v Praze není na route serverech a propojuje se s ostatními sítěmi po oboustranné dohodě. V Bratislavě ale původně také na route serverech nebyl a nyní už na nich přítomen je, z čehož je možné usuzovat, že postup v NIX.CZ bude podobný. Podle zmíněné databáze PeeringDB má Facebook v Praze vlastní servery, kdežto do Bratislavy je připojen z jiného uzlu pronajatou linkou.

Propojení sítí přes peeringové uzly je důležité pro zlevňování a zahušťování komunikační sítě, která je tak méně závislá na tranzitních operátorech a uživatelům nabízí kratší odezvy. Provozovatelé sítí se tak mohou na neutrální půdě peeringového uzlu propojit přímo bez nutnosti využít komerčních služeb tranzitní sítě. Více v článku Lehký úvod do peeringu aneb jak funguje NIX.CZ .