Fairphone 2: telefon, který snadno rozeberete šroubovákem

Nizozemská společnost Fairphone uvedla druhou generaci stejnojmenného smartphonu. Předpona fair v tomto případě znamená, že při výrobě telefonu jsou používány pouze minerály (každý telefon jich obsahuje cca čtyřicet) od takových těžebních společností, které dbají na pracovní podmínky svých zaměstnanců a přespříliš nezatěžují životní prostředí. Myšlenka celkem zaujala, protože první generace se prodalo cca šedesát tisíc kusů.





Fairphone 2 má potenciál zaujmout i další uživatele. Je totiž postaven tak, aby výměna komponent byla co nejjednodušší. Výbavou se telefon řadí do vyšší třídy, nabídne pětipalcový FullHD displej chráněný Gorilla Glass 3, čipset Qualcomm Snapdragon 801, 32GB úložiště doplněné slotem na paměťovou kartu a podporu Dual SIM. Zařízení půjde do prodeje na podzim v Evropě za cenu 525 eur.





(Zdroj: TalkAndroid.com)