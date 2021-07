Autor: Frantical

Britský obchod s hrami Fanatical (dříve Bundle Stars) nabízí zajímavý Killer Bundle 18. Za 4,99 eur dostanete 8 her (z toho 6 nativně pro Linux). Mezi nimi najdete například Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War a

Shadow Tactics: Blades of the Shogun.

Za 7,99 dostanete navíc Kingdom Come Deliverance a dva DLC. Tato hra sice nemá linuxovou verzi, ale funguje dobře s Wine či Proton. Hry jsou distribuované jako klíč do Streamu.

(zdroj: gamingonlinux)