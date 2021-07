Jednoduchý nástroj na šifrování souborů age

Autor: Depositphotos

Na serveru opensource.com vyšel včera návod, jak používat jednoduchý šifrovací nástroj age (může to být zkratka prp Actually Good Encryption) pro šifrování pomocí veřejného a privátního klíče, případně pomocí hesla. Age je napsané v Go. Existuje také implementace v Rustu s názvem rage. Obě implementace používají stejný formát souborů.

Age umí šifrovat pro více příjemců, umí heslem chráněné klíče a také umí použít privátní a veřejné klíče ssh. Patrně budete mít age jako balíček ve své distribuci. Jestli ne, můžete jej jednoduše přeložit ze zdrojových kódů na GitHubu.