 »   »  Fedora 30 vyjde koncem dubna 2019

David Ježek

Fedora 29 se pomalu blíží, vyjít by měla koncem října. To logicky znamená, že příští třicáté vydání má nově stanoveno datum vydání na konec dubna příštího roku. Porobnosti procesu jsou k dispozici na samostatné Wiki stránce, 100 % kódu by mělo být hotovo začátkem března, pak už se budou jen ladit chyby. Předpokládat lze nasazení minimálně GNOME 3.30, které vyjde nyní začátkem září, sluší se také dodat, že v březnu příštího roku vyjde GNOME 3.32 (pokud vše půjde dle plánu). Uvidíme, zdali se podaří plán dodržet.