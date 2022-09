Fedora kvůli problémům s patenty vypíná podporu akcelerace H.264, H.265 a VC1

Autor: Depositphotos

Mesa umí skrze VA-API akcelerovat s pomocí grafické karty dekódování formátů H.264, H.265 a VC1. Pokud tuhle funkci používáte v distribuci Fedora, budete se muset vrátit k softwarovému dekódování na procesoru nebo použít neoficiální sestavení knihovny Mesa.





Fedora měla doposud knihovnu Mesa sestavenou s podporou této akcelerace, ale nyní ji musí kvůli problémům s patenty odstranit. Uživatelé se vypnutí dočkají ve Fedoře 37 a Rawhide a zřejmě i zpětně ve starších vydáních.