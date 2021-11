GCC dostává podporu procesorů Alder Lake, oficiálně bez AVX-512

Projekt GCC v aktuální verzi 11 (a výhledově i budoucí 12) dostává nový target alderlake . Intel tímto do projektu jednoho z nejpoužívanějších kompilátorů přidává ladění pro tuto hybridní CPU architekturu, avšak jedním dechem dodává: oficiálně Alder Lake neumí AVX-512. Tak či onak by měl kód optimalizovaný pro Alder Lake dávat výhledově o nějaké to procento efektivnější běh než dosud.

Připomeňme, že AVX-512 lze na procesorech Alder Lake provozovat po vypnutí úsporných E-jader Gracemont, avšak z hlediska výkonu či poměru výkon/spotřeba nelze toto doporučit jako vždy výhodnější nastavení pro běžného uživatele. Podrobnosti lze vyčíst z patche, který do projektu GCC zaslal(a) Lili Cui z Intelu.