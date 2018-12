 »   »  Google potvrdil konec Hangouts, uživatelé budou směrováni na aplikace Chat a Meet

Na konci minulého týdne se vyrojily zmatky kolem ukončení komunikační platformy Google Hangouts. Některé zdroje uváděly, že v roce 2020 bude Hangouts ukončen, jiné informaci dementovaly. Scott Johnson z Google situaci vysvětlil v několika reakcích na Twitteru. Ukončení Hangouts je podle něj jen polovina příběhu: uživatelé budou migrováni do služeb Chat a Meet, které byly původně určeny firmám a budou dostupné všem.

1/ I can't comment on your sourcing, since I don't have any details. The frustrating part about your reporting is it leaves the reader to jump to dramatic conclusions, because it is only half the story. Hangouts users will be migrated to Chat and Meet.