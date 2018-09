 »   »  Google slaví 20. narozeniny

Petr Krčmář

Dnes je to přesně dvacet let od chvíle, kdy byla založena společnost Google. Firmu s názvem Google Inc. založili 4. září 1998 Sergey Brin a Larry Page, dva mladíci z americké Stanfordovy univerzity, kteří se zabývali mapováním vztahů mezi weby pomocí odkazů.

Říká se, že společnost byla zaregistrována, protože Andy Bechtolsheim (zakladatel Sun Microsystems) dal oběma studentům šek na 100 000 dolarů a oni jej bez firmy nemohli vložit do banky.

Google pak získal velmi rychle další investory a stal se velmi populární mezi uživateli, které oslovilo jeho velmi jednoduché webové rozhraní a především nevídaně dobré výsledky vyhledávání.