Google vydal špatnou aktualizaci, uživatelé Androidu hlásí pády

Autor: Petr Krčmář, Root.cz

Uživatelé operačního systému Android dnes od rána hlásí pády aplikace Google. Na vině je chybná aktualizace této aplikace, konkrétně ve verzi 12.23.16.23. Tato důležitá součást systému opakovaně každých několik minut havaruje, aniž by s ní uživatel pracoval. Neustále zobrazování chyb komplikuje používání telefonů.

Google už vydal betaverzi 12.24, která problém opravuje. Pokud máte zmíněný problém, můžete přepnout do testovacího kanálu a novou verzi nainstalovat. Druhou variantou je vstoupit do menu aplikací, najít aplikaci Google a nechat systém odinstalovat všechny dosavadní aktualizace. Poté s aktualizací vydržte do doby, než vyjde zmíněná opravená verze v ostrém kanále.