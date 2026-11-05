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Grafický editor Affinity nabídne verzi pro Linux

L.
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Affinity Autor: Affinity
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Affinity, grafický editor pro macOS a Windows vlastněný Canvou, oznámil před několika dny překvapivou novinku: připravuje verzi pro Linux.

Vývojáři Affinity podobný krok dlouho odmítali. Můžeme spekulovat, zda za změnou názoru stojí fakt že s AI se podobný port dá udělat mnohem levněji než dříve nebo ještě něco jiného. Každopádně pro Linux je to velmi dobrá zpráva, protože na něj konečně přichází plnotučný grafický editor, který navíc umí jak rastrovou tak vektorovou grafiku.

Ještě lepší je, že Affinity je dostupný zdarma, platí se pouze za používání AI funkcí. GIMP tak dostane velmi silnou konkurenci.

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Autor zprávičky

L.



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