Humble Bundle pořádá akci Heal: COVID-19 bundle jejíž celý výtěžek půjde na charitu. Jmenovitě organizaci Lékaři bez hranic, Direct Relief, International Medical Corps a GiveIndia. Je možné, že se Humble Bundle k tomuto kroku odhodlal po negativní reakci zákazníků na pokus omezit příspěvky na charitu.

Přispět můžete libovolnou částkou. Pokud bude částka alespoň 16,63 eur dostanete 23 her (z toho 12 nativně pro Linux), 6 digitálních knih, 2 komiksy a 4 programy pro Windows. Hry jsou distribuovány jako klíč do Steamu. Akce potrvá do středy do 20 hodin našeho času a zatím se vybralo přes 440 000 eur.

(zdroj: gamingonlinux)