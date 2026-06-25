Hlavní železniční koridory v Česku budou pokryty signálem 5G

Tři čeští mobilní operátoři společně se Správou železnic zahájili projekt rozšiřování mobilního signálu podél čtyř hlavních železničních koridorů. Mělo by se tím výrazně zlepšit pokrytí 5G na hlavních trasách, díky čemuž ubude výpadků v hovorech a zlepší se kvalita přístupu k mobilním datům.
Celkem jde o čtyři hlavní trasy: Praha – Cheb, Praha – České Budějovice, Praha – Děčín a Přerov – Břeclav. Moderní technikou bude do roku 2031 osazeno 158 lokalit (vysílačů). Ukázkové instalace najdeme už dnes v pražském tunelu pod Vítkovem (1,365 kilometru) a Krasíkovskému tunelu (1,098 kilometru) mezi Pardubicemi a Olomoucí.
Uvnitř tunelů jsou nainstalované vyzařovací kabely, které šíří mobilní signál zhruba v úrovni oken vlaku. Podobné řešení je nasazené také ve všech tunelech pražského metra (galerie). Kabely sdílení všichni tři operátoři T-Mobile, O2 a Vodafone. Pokrytí tunelů pod Vítkovem a Krasíkovem stálo téměř 73 milionů korun, skoro 70 milionů přitom šlo z evropských dotací vypsaných v rámci Národního plánu obnovy. V další fázi dojde k rozšíření signálu mezi Prahou a Českou Třebovou, což by se mělo stát během příštího roku.
(Zdroj: Lupa.cz)