Hotovo: pražské metro je pokryto mobilním signálem

Autor: Depositphotos

Projekt pokrytí pražského metra je po šesti letech u konce. Od 22. prosince 2021 mohou cestující díky spolupráci DPP, konsorcia operátorů (O2 Czech Republic, T-Mobile Czech Republic, Vodafone Czech Republic) a společnosti CETIN volat, posílat zprávy nebo datovat v celé síti pražského metra.

Jako poslední byly pokryty stanice Rajská zahrada a Černý Most na lince B. Práce na pokrytí sítě pražského metra začaly v roce 2015 a měly původně trvat do konce roku 2022, nakonec se je ale podařilo urychlit. Náklady na kompletní pokrytí se vyšplhaly na půl miliardy korun. Uživatelé mají nyní pod zemí v celém rozsahu metra k dispozici starší síť 2G, ale i novější 4G a na velké části tras také 5G. Z vlastní iniciativy operátoři začali do pražského metra zavádět také signál 5G, kterým je v současnosti pokryta naprostá většina, celkem 56 ze 61 stanic. Ostatně pražské metro byla první podzemní dráha v Evropě, ve které byl signál 5G spuštěn, říká za operátory T-Mobile.

Jedinou výjimkou je stanice metra Jiřího z Poděbrad, kde DPP buduje výtahy a celou ji revitalizuje. Mobilní signál se tak do této stanice na lince A dostane až po dokončení stavebních prací.

T-Mobile uvádí také některá zajímavá fakta z rozsáhlého projektu pokrývání pražského metra: