Htop zobrazuje frekvence a teplotu procesoru

Autor: J. Fikar

Patrně všichni znáte nástroj na přehlednou a barevnou reprezentaci zatížení počítače v příkazové řádce htop. Uživatelé distribuce Armbian pro malé SBC s procesory ARM mají htop již od roku 2019 vylepšený o zobrazení aktuální frekvence jader a o jejich teplotu. Frekvence jsou obzvlášť zajímavé kvůli big.LITTLE.

Trochu jiné zobrazení teploty a frekvence se nakonec dostalo 22. prosince loňského roku do oficiálního htopu 3.0.4. Na rozdíl od Armbianu si zobrazení teploty a frekvence musíte sami zapnout (F2 → Display options → Also show CPU frequency a Also show CPU temperature (requires libsensors) viz obrázek).

Pokud máte v systému verzi starší, můžete se přeložit htop ze zdrojových kódu na GitHubu. Aktuální verze je 3.0.5. Pro teploty je potřeba přidat ./configure --with-sensors . Budete také potřebovat vývojářskou verzi knihovny libsensors (na Ubuntu balíček libsensors4-dev).