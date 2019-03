Humble Bundle spustil akci na nákup knih o webovém vývoji od nakladatelství O'Reilly Media. Za dolar můžete mít knihu o CSS, SVG, Reactu či JavaScriptu. Za osm dolarů se pak přidá Flask, Angular, CSS, Vue.js a vizualizace dat s Pythonem. Za patnáct dolarů ve vaší knihovničce přibude ještě JavaScript, tvorba API, PHP, MySQL a JavaScript a také GraphQL.

Pay what you want for the Humble Book Bundle: Web Programming by O'Reilly and choose where your money goes!https://t.co/88qd8ZtOxc pic.twitter.com/r1xHmCYorN