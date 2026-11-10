Intel ANV nově umí Bitrate Control pro AV1

Užitečná věc pro majitele grafických karet Intel Arc. Vývojář Hyunjun Ko z Igalia v rámci pokračujícího vylepšování podpory Vulkan Video v ovladači Mesa ANV přidal podporu řízení datového toku po kódování do AV1 s grafickými jádry Intel. Novinka se objeví v rámci Mesa 27.0 a uživatelům dá možnost lépe řídit proces komprese do AV1, hardwarově akcelerovaný touto cestou.
Dodejme ale jedním dechem omezení: implementace aktuálně podporuje jen konkrétní generaci GPU s firmwarem HuC microkontroléru nahraným v systému. Jde o starší Intel DG2 / Alchemist (např Arc A770) a procesory Meteor Lake, generace Xe2 / Battlemage či Xe3 integrované v posledních generacích CPU zatím podporovány nejsou.