Internet Archive letos slaví 25 let existence

Skromný cíl stvořit knihovnu všeho, dostupnou kdykoli a komukoli bez jakýchkoli poplatků či příslušnosti k prestižní univerzitě, slaví 25 let své existence. Internet Archive, potažmo jeho Wayback Machine, patří mezi unikátní internetové služby, které tu stále jsou, ač mnohým zavání jako relikt doby dávno minulé, kdy internet nebyl svázán žádnými pravidly.

Zakladatel Brewster Kahle při této příležitosti vzpomíná a vyhlíží také příštích 25 let. Bude to náš internet, nebo jejich internet? Bude veřejným zdrojem sloužícím obecnému blahu, nebo bude kontrolován malou skupinou organizací. V příštích 25 letech nebudeme konfrontování se záznamy od stovek miliónů lidí, spíše miliard, vše trvale archivované, ač snahy proti tomu stále přibývají (včetně evropského práva na zapomnění). Za dosavadních 25 let archivoval Internet Archive miliardy stránek, celkově zhruba 70 PB dat. Uvidíme, kdy prolomí hranici 1 EB.

Internet Archive je od počátku nezisková organizace. Za dobu své existence rozšířil portfolio činností a vedle archivování stránek na něm najdeme i různé video a audio záznamy i celé playlisty, je možné přímo v prohlížeči hrát staré počítačové hry či využívat emulátory 8bit strojů a mnohé další věci.

Virtuální oslava proběhne 21. října.