ITWorkshop v Plzni: PHP FFI aneb proč (ne)volat C kód z vašich webovek

Dne 29. září 2021 od 18:00 společnost PeoplePath pořádá IT workshop s názvem PHP FFI aneb proč (ne)volat C kód z vašich webovek. Akce se koná v salonku v restauraci U Salzmannů v Plzni. Drobné občerstvení a pivo jsou samozřejmostí a vstupné je zdarma.

PHP 7.4 přineslo mnoho nových zajímavých vlastností a jednou z nich je zahrnutí Foreign Function Interface (FFI) přímo do jádra PHP. Jaké problémy má ale tato nová funkcionalita řešit? Znamená to, že již nebudeme muset psát rozšíření PHP, pokud bychom chtěli používat existující knihovnu? Přijďte zjistit, jak snadno volat téměř libovolnou knihovnu jazyka C přímo z jazyka PHP, jak překonat běžná úskalí a co dělat, když se věci nedaří. Třešničkou na dortu bude seznámení se s DuckDB embeded OLAP databází, vycházející hvězdou datové analýzy. Svůj zájem můžete potvrdit na facebookové události.