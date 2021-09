Intel Seamless Update: aktualizace UEFI bez restartu

Společnost Intel připravuje do Linuxu zajímavou inovaci pro své platformy. První patche už do jádra zamířily a až se vše podaří dotáhnout do konce, bude možné na strojích Intel aktualizovat firmwary (zejména UEFI) bez nutnosti restartu stroje. Vše proběhne v rámci aktuálního běhu operačního systému.

Novinka necílí na běžné uživatele a jejich desktopy, primárně je připravována pro serverové platformy a pro zákazníky, kteří mají smluvní placenou podporu týkající se downtime jejich strojů. Mnohé velké stroje mají dobu rebootu měřenou v lepším případě v jednotkách minut a tak pokud bude existovat cesta, kterak aktualizovat firmware bez nutnosti restartu, půjde o výhodu dané platformy. Jistě netřeba ve světe po Spectre/Meltdown dodávat, jak důležité jsou v enterprise světě právě aktualizace firmwarů.

Seamless Update bude služba s podporou v linuxovém jádru, která je součástí firemní Platform Firmware Runtime Update a kódu ovladačů Telemetry. Nový kód v jádru zavádí nová ACPI ovladač PRFU pro práci s Platform Firmware Runtime Update ze strany operačního systému. Podpora telemetrie je tu pro logování procesů kolem aktualizace firmwaru. Vedle samotného otevřeného kódu v Linuxu také Intel v srpnu vydal whitepaper popisující aktualizaci firmwarů bez restartu z hlediska Intel Management Mode Firmware Runtime Update, kde je právě jaderná část Intel Seamless Update popsána.

S ohledem na to, že Intel typicky připravuje půdu pro nové železo v Linuxu dopředu, lze předpokládat, že tato nová iniciativa souvisí s reálnou dostupnosti Xeonů 10nm generace Sapphire Rapids, které ve většině situací nejsou lepší/výhodnější než EPYCy, ale toto by mohlo zákazníky zaujmout.