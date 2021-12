Jan Gruntorád byl uveden do Internetové síně slávy

První osobností z regionu střední a východní Evropy, která byla uvedena do prestižní Internet Hall of Fame, tedy Internetové síně slávy, je Jan Gruntorád, zakladatel a do letošního července ředitel sdružení CESNET. Na začátku 90. let minulého století byl ústřední postavou nepočetného týmu, který připojil tehdejší Československo k Internetu. Slavnostní uvedení do Síně slávy proběhlo dnes formou videokonference.

Internet Hall of Fame je projektem klíčové mezinárodní internetové organizace Internet Society, který v letošním roce slaví desáté výročí. Ocenění se od roku 2012 předává osobnostem, které mají mimořádnou zásluhu na vzniku Internetu, jeho celosvětové dostupnosti a používání. Například v roce 2012 vstoupil do Síně slávy „otec Internetu“ Vint Cerf, v roce 2013 propagátor svobodného využívání Internetu Richard Stallman, členem Síně slávy je i vynálezce webových stránek Tim Berners-Lee a spolu s nimi další zvučná jména.

O výběru rozhoduje na základě obdržených nominací mezinárodní poradní sbor složený z renomovaných expertů. Internet Hall of Fame se otevírá nepravidelně a vždy jen několika málo vyvoleným, v letošním roce jde o 21 lidí z jedenácti zemí. Aktuální seznam členů nyní zahrnuje 135 osobností, z toho je pouze 25 Evropanů.