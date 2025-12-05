Root.cz  »  Programovací jazyky  »  JavaScript oslavil 30 let

JavaScript oslavil 30 let

Jan Fikar
Dnes
JavaScript Autor: Depositphotos

Včera tomu bylo 30 let, co společnosti Netscape a Sun oznámily vznik JavaScriptu. Brendan Eich z Netscape vytvořil funkční prototyp během deseti dní již v květnu 1995. Pak přišlo oznámení v prosinci, ale první veřejná verze 1.0 byla vydána až v březnu 1996. V současnosti běží JavaScript na 98,9 % stránek, které spouštějí kód na straně klienta a je tedy dominantním jazykem pro web.

Brendan při vývoji použil syntaxi podobnou Javě, aby uspokojil management Netscape. Inspiroval se však také jazyky Scheme a Self. Zajímavostí je také vlastní oznámení, ve kterém se za JavaScript postavilo 28 společností. Mezi nimi najdete DEC (koupen firmou Compaq, pak HP), Silicon Graphics (zkrachoval),  Netscape (koupen firmou AOL, pak rozpuštěn) a Sun (koupen firmou Oracle v roce 2010). JavaScript je všechny přežil.

(Zdroj: arstechnica)

