David Ježek

Co má GNOME už delší dobu, nyní přišlo i do KDE. Discover nově integruje Fwupd, nástroj pro aktualizace firmwaru. Stojí za tím Abhijeet Sharma, který podporu přidal v rámci svého Google Summer of Code. KDE Discover tak nyní umí aktualizovat firmware a případně se ozvat, pokud se objeví nová verze. Nová verze bude součástí vydání KDE Plasma 5.14.