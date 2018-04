Jan Fikar

Ve Firefoxu si můžete vybrat tři motivy vzhledů: výchozí, který přebírá barvy ze systému, světlý a tmavý. Tmavý vzhled však doposud změnil barvu vlastně jen lišt a zbytek zůstal světlý.

To by se mělo změnit ve Firefoxu 61, nyní v Nightly verzi, kde bude tmavé všechno. Firefox 61 by měl vyjít před začátkem letních prázdnin.

(zdroj: mozilla.cz)