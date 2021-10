Autor: Larry Ewing

Vývojář linuxového blokového subsystému a jeden z hlavních vývojářů IO_uring Jens Axboe pokračuje s optimalizacemi linuxového jádra pro vysoký počet I/O operací za sekundu. Používá k tomu Intel Optane Gen2 (s PCIe 4) a nově AMD Ryzen 9 5950X.

V pátek se mu podařilo dosáhnout 6,7 miliónů IOPS na jádro. Jens doufá, že brzy prolomí hranici 7 miliónů IOPS. Záplaty jsou zatím dostupné ve větvi perf-wip (work in progress) a mohly by se dostat do jádra 5.16, které vyjde v listopadu.

(zdroj: phoronix)